Agencia de Reincorporación y Normalización rinde cuentas

Cúcuta

Para darle continuidad al cumplimiento del acuerdo de paz, la Agencia de Reincorporación Nacional avanza en el proceso de atención a quienes dejaron las armas y decidieron retornar a la vida civil.

La directora de la entidad Lorena Corvera dijo a Caracol Radio que “en la actualidad se trabaja en una estrategia de sostenibilidad económica a través de acciones asociativas que les permita ser productivos y sostenibles”.

“En una articulación con los firmantes del acuerdo de paz y en el estatus que ellos tienen se viene avanzando en el programa de reincorporación integral que tiene cuatro ejes fundamentales como la reincorporación económica, comunitaria, social, y política” dijo la funcionaria.

Dijo la directora que “en la actualidad se ha hecho una apuesta por las mujeres, somos una entidad que tiene una política interna de trabajo y hay una apuesta especial por el trabajo que desarrollan ellas”.

Explicó que “no se puede desconocer los retos y dificultades por la estigmatización alta que tienen estos procesos, entendemos que esto deja huella y genera una dificultad por culpa de este fenómeno. La estigmatización mata, se cierran oportunidades para ellos, y eso es algo que como sociedad debemos poner un granito de arena para poder reconstruirnos como sociedad”.

Finalmente destacó el proceso de atención que se ha brindado a los firmantes de paz de Caño Indio que terminó con sus traslados a la zona rural de Cúcuta. “Estamos trabajando en ello, avanzando en los proyectos de construcción de vivienda, atención integral para ellos como la reactivación de los procesos productivos para ellos, entro otros propósitos”.