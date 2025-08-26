Veterinarios y zootecnistas no están obligados a invocar a Dios en su juramento: Corte tumba norma

JUSTICIA

La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó una demanda contra la expresión del Código de Ética de los veterinarios y zootecnistas que invoca a Dios en su juramento para graduarse de dicha profesión.

"Juro, en el nombre de Dios, cumplir la Constitución y leyes de mi patria y todas las obligaciones inherentes a la profesión de medicina de los animales y la zootecnia“, indica el artículo 9º de la Ley 576 de 2000.

Frente a dicha expresión, la Corte, con ponencia de la magistrada Lina Escobar, determinó que era inconstitucional y por lo tanto decidió declararla inexequible. En otras palabras tumbó la expresión.

La Corte llegó a esta determinación indicando que, si bien dicho juramento es una institución válida en la Constitución Política y la ley, con el pasar de los años se ha transformado y no necesariamente persigue una finalidad religiosa.

“Aunque la manifestación de un compromiso con la profesión es válida, la invocación a Dios no persigue hoy en día una finalidad imperiosa”, dice la Corte.

En ese sentido, dicha expresión si bien no es fundamental si podría interferir en la libertad de conciencia y cultos, al mismo tiempo que discrimina a aquellos profesionales que no son creyentes, que son agnósticos o que siguen religiones y culturas donde la invocación a Dios no es utilizada.

