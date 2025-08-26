Venezuela libera a colombianos retenidos en Arauca, entre ellos, firmantes de paz

JUSTICIA

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que este martes 26 de agosto el Gobierno Nacional de Venezuela liberó a los colombianos que permanecían retenidos en dicho país desde el pasado 14 de agosto.

Los colombianos, entre los que estaban cuatro firmantes del acuerdo de paz y un contratista, habían sido retenidos por las autoridades venezolanas porque en el grupo iban escoltas de la Unidad Nacional de Protección armados y no tenían los permisos requeridos para ingresar al vecino país con armas.

“Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Por su parte, los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación”, indicó la ARN.

Los connacionales, fueron recibidos en el puente Atanasio Girardot, que comunica a la ciudad de Cúcuta con Venezuela. Ellos son, Diana Blanco, Mayiled Bustos, Omar Delgadillo, William Rodríguez y el contratista Camilo Vanegas.

La Agencia agradece, especialmente, la gestión de la Cancillería Nacional y de la Embajada de Colombia en Venezuela, por su intermediación. De igual forma, resalta la labor del partido Comunes, surgido de los Acuerdos de Paz, por su atención y gestiones realizadas en este proceso.

“Su compromiso y apoyo fueron fundamentales para lograr la liberación de nuestros connacionales. La ARN reitera el compromiso con el acompañamiento y la protección de las personas firmantes del Acuerdo de Paz”, indicó la entidad.