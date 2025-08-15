Gobierno denuncia la retención de cinco colombianos en la frontera con Venezuela

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización confirmó la retención de cinco ciudadanos colombianos por parte de autoridades venezolanas. De acuerdo al comunicado de la entidad, el hecho se dio este jueves mientras los colombianos se encontraban en territorio venezolano cerca al puente binacional, frontera entre el país vecino y Colombia.

Entre los cinco ciudadanos retenidos, se encuentran cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista de la ARN. Ellos son Diana Blanco, Mayiled Bustos, Omar Delgadillo, William Rodríguez y el contratista Camilo Vanegas.

Se tiene conocimiento que sus viajes estaban programados para el 14 de agosto en la tarde, razón por la cual los ciudadanos decidieron hacer turismo por esta zona cruzando el puente ubicado en el departamento de Arauca.

La Agencia ya activó todos los protocolos para aclarar la situación y garantizar los derechos de los retenidos.

En trabajo con las cancillerías de los dos países, se buscarán todas las rutas diplomáticas pertinentes para su retorno seguro al país.