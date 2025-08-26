Veedores rechazan proyecto que implementaría cepos para vehículos mal estacionados.

Cúcuta.

Los veedores de movilidad de Cúcuta rechazaron el debate en el Concejo de los artículos 521 y 522 del proyecto de acuerdo 031 de 2025, que plantea la instalación de cepos a vehículos y motocicletas que se encuentren mal estacionados. La medida ha generado polémica entre autoridades y ciudadanía.

Samir Contreras, veedor de movilidad, explicó que este proyecto no solo implicaría el pago de la multa por comparendo -aproximadamente 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 603.000 pesos-, sino también un cobro adicional por la instalación del cepo: 90.000 pesos para vehículos y 60.000 pesos para motocicletas.

“Si la persona no puede pagar en el momento, su vehículo será inmovilizado en los patios de tránsito”, señaló Contreras.

El veedor calificó el sistema como “persuasivo” y, en sus palabras, “extorsivo”, ya que a su juicio no busca solucionar el problema del mal estacionamiento, sino generar un mecanismo de recaudo adicional sobre los ciudadanos.

Contreras insistió en que la ciudad debería priorizar la implementación de más parqueaderos y mejorar la regulación de las zonas azules, que ya fueron autorizadas desde 2018 y establecen áreas de estacionamiento reguladas mediante pago electrónico.

Sobre la operación del sistema, Contreras aclaró que los cepos solo se instalarán si el conductor no está presente.

Si el infractor se encuentra en el lugar, el agente de tránsito podrá aplicar únicamente el comparendo correspondiente, sin imponer el dispositivo.

Este mecanismo, dijo, busca presionar a los conductores, pero puede generar conflictos y costos innecesarios para los ciudadanos.

El proyecto de acuerdo ha generado preocupación entre los veedores y ciudadanos por el impacto económico y administrativo que tendría, especialmente en un contexto donde las medidas de control de tránsito existentes no han sido acompañadas de suficientes espacios para el parqueo.

“La Secretaría de Tránsito debería enfocarse en soluciones que realmente eviten el mal parqueo, y no en sistemas que afecten directamente el bolsillo del cucuteño”, concluyó Contreras.