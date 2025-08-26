Vecinos de Fredonia recibieron calle pavimentada con recursos de la Gobernación de Bolívar

Con alegría, aplausos y rostros llenos de satisfacción, la comunidad del barrio Fredonia, en Cartagena, celebró la inauguración de la calle 10, una obra que representa progreso, bienestar y transformación para sus habitantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La intervención, que hace parte del contrato de Mejoramiento de la Malla Vial de la Gobernación de Bolívar, abarcó 430 metros lineales de pavimento, con una estructura de 18 centímetros de espesor, construida con materiales de alta calidad y mano de obra de la misma comunidad.

La Secretaría de Infraestructura, a cargo de la obra, indicó que la intervención generó 25 empleos directos e indirectos, brindando oportunidades tanto a hombres como a mujeres de la zona.

Durante el acto de entrega, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó el impacto positivo de este tipo de obras en la vida cotidiana de las comunidades:

“Hoy no solo estamos entregando una vía, estamos cumpliendo un sueño para los habitantes de Fredonia. Ya no tendrán que pisar barro cuando llueve, sus casas se valorizan, el entorno mejora y se renueva la esperanza. Así construimos un Bolívar Mejor, con obras que dignifican la vida de la gente. Ahora Fredonia parece un barrio pupi”, afirmó el mandatario departamental.

La comunidad, liderada por Rosa Alcázar, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), expresó su gratitud por la transformación que representa esta vía: “Este era un clamor de años. Ahora nuestros niños pueden ir al colegio sin ensuciarse, las motos pueden entrar sin problema y todos sentimos que por fin nos tienen en cuenta. La Policía podrá hacer mejor su trabajo. Gracias a la Gobernación por escucharnos y cumplir.”

La nueva calle 10 no solo mejora la movilidad, sino que también se convierte en símbolo del compromiso del Gobierno Departamental con el desarrollo integral de las comunidades cartageneras, promoviendo inclusión, equidad y bienestar.

El plan de Mejoramiento de la Malla Vial tiene una inversión de unos 90 mil millones de pesos para varios barrios de la capital de Bolívar y la calle 10 se convierten en la tercera calle entregada por el mandatario en este mismo barrio. Además Arana Padauí destacó que llegará más pavimento para otras calles del mismo sector.