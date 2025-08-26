Trasladan 250 PPL de estaciones de policía de Cúcuta para la Cárcel Modelo

Traslados de PPL a la Cárcel de Cúcuta. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Gobierno, con el apoyo de la Policía Metropolitana y el INPEC, adelantó el traslado de más de 250 personas privadas de la libertad desde las estaciones de Policía a la Cárcel Modelo de esta capital.

En el primer grupo de personas trasladadas se encuentran sindicados por homicidio; fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir.

“En el marco del convenio interinstitucional del INPEC y la alcaldía de San José de Cúcuta, trajimos personas sindicadas de las estaciones de policía al centro penitenciario” dijo Miguel Castellanos, jefe de este despacho.

Aseguró el funcionario que “esto nos permite a nosotros, primero, cumplir con la sentencia 122 del des-hacinamiento de las estaciones de policía y segundo, poder sacar del servicio de custodia a los policías que están en las estaciones y llevarlos al servicio de vigilancia”.

Enfatizó Castellanos que continuarán dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte, que es sacar de las estaciones de policía a las personas sindicadas por diferentes delitos y llevarlos a un centro penitenciario.