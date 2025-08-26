Se registró un crimen pasional en Montería, Córdoba

Durante la mañana de este martes, 26 de agosto, se presentó un crimen pasional en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Cárdenas Barragán, quien fue atacado con varias puñaladas por la expareja sentimental de la mujer con quién sostenía una relación.

El presunto agresor, según la Policía, siguió a la fémina hasta el inmueble donde ocurrieron los hechos, ubicado en el barrio Nueva Belén, en el sur de la ciudad.

El presunto asesino esperó que la pareja estuviera en la habitación y luego entró a comer la atrocidad.

De la fémina se supo que recibió varias heridas a la altura del cuello y lucha por su vida en un una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El pregunto agresor fue capturado por funcionarios de la Policía Nacional, quienes lo pudieron a la orden de las autoridades competentes para que enfrente a la justicia.