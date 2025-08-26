Se cae preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto Gantiva por caso UNGRD

El Juzgado 49 Penal de Conocimiento de Bogotá anuló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, por su implicación en un capítulo del escándalo de corrupción que involucra el desvío de aproximadamente $100.000 millones.

La negociación judicial por los delitos de peculado agravado y soborno en actuación penal, se cayó porque el exfuncionario solo reintegró $150 millones, a pesar de que de que se configuró una apropiación de $12.065 millones.

Además, se cuestionó la baja condena propuesta (3 años y 4 meses).

“Para el juzgado, en consecuencia, no se sustenta debidamente que el procesado únicamente tuviera el deber de reintegrar $150.000.000 para poder preacordar con beneficios la aceptación de responsabilidad penal”.

Y añade: “revisados por el despacho los elementos materiales probatorios de los cuales dio traslado la Fiscalía, no se observó ninguna anotación correspondiente con la suma de $150.000.000, asociada al incremento a favor de Barreto Gantiva, y tampoco realizó la Fiscal una sustentación con indicación concreta del informe, en qué consistió el mismo, en qué formas se llegó a determinar ese monto; dónde y cómo se reflejan los reintegros o las sumas concretamente recibidas por Barreto Gantiva—si se acogiera el criterio del titular de la acción penal en cuanto que aquel únicamente está obligado a restituir aquel monto en el que acreció su patrimonio por cuenta del delito”.