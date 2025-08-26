Registraduría designa más de 2.500 jurados para elecciones de juventud en el Huila

Neiva

La Registraduría en el Huila informó que ya fueron designados más de 2.550 jurados de votación para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Entre los seleccionados se encuentran estudiantes de grados décimo y once, docentes y ciudadanos que cumplen con los requisitos. Los listados se pueden consultar en la página web de la entidad, en las registradurías municipales o en las alcaldías.

Yadira Córdoba, registradora especial en el Huila, comento que “los jurados de votación deben cumplir con esta responsabilidad, ya que de no asistir sin una justa causa pueden enfrentar sanciones. En el caso de los jóvenes estudiantes, la falta implica la realización de 40 horas de socialización del Estatuto Juvenil, bajo la supervisión de los rectores. En cuanto a los docentes y mayores de edad, las sanciones van desde multas hasta procesos disciplinarios”.

El departamento del Huila contará con 512 mesas de votación, distribuidas en 148 puestos a lo largo de los municipios. El potencial electoral asciende a 304.327 sufragantes, jóvenes entre los 14 y 28 años. En Neiva y Pitalito se elegirán 17 curules, en otros municipios 13 y en los más pequeños se asignarán siete como mínimo.

Finalmente, se conoció que para estos comicios fueron inscritas 297 listas con cerca de 1.550 jóvenes aspirantes a ocupar curules, lo que representa un incremento del 58% frente a las elecciones de 2021. La Registraduría reiteró la invitación a los ciudadanos a consultar en la web oficial si han sido designados como jurados y a informarse sobre el lugar donde ejercerán el derecho al voto.