Pacto por el Catatumbo inicia sesiones para asegurar proyectos estratégicos

Norte de Santander.

Hoy se llevará a cabo en Norte de Santander la primera sesión del consejo directivo del Pacto por la Transformación del Catatumbo, un mecanismo de planeación que busca garantizar la ejecución de 156 proyectos en un periodo de diez años.

Al encuentro asistirán la directora nacional del Departamento Nacional de Planeación, representantes del Ministerio del Interior, delegados de diferentes carteras, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, los ocho alcaldes de la región, el gobernador de Norte de Santander, organizaciones sociales y los resguardos indígenas.

Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explicó que este pacto se diferencia de otros compromisos asumidos en gobiernos pasados porque deja aseguradas vigencias futuras.

“Esto significa que los recursos quedarán comprometidos durante una década y deberán ser ejecutados por las administraciones siguientes, sin importar los cambios de gobierno”, señaló.

En la sesión de hoy también se definirá la elección de un presidente ejecutivo provisional, quien tendrá a su cargo la dirección del proceso por un año.

Maldonado recalcó que la expectativa de las comunidades es que se garantice una implementación rápida y que, antes de finalizar el actual gobierno, quede establecido un plan de inversiones concreto para la región.

Este paso se da en medio de un contexto marcado por la confrontación entre el ELN y la disidencia de las Farc en municipios como Tibú y El Tarra, donde la población civil sigue siendo la principal afectada.

“Ayer se registraron nuevos desplazamientos en el sector de Bertrania y hacia el casco urbano de Tibú. Nuestro llamado es a que se respeten las comunidades y se apliquen alivios humanitarios”, advirtió Maldonado.

El dirigente recordó que el próximo 5 de septiembre está prevista en Tibú una nueva sesión de la mesa humanitaria del Catatumbo, en la que se abordará la situación de desplazamientos, confinamientos y crisis humanitaria que persiste en varias veredas de la zona.