Nuevos desplazamientos en la zona rural del municipio de Tibú

Cúcuta

Los cruentos enfrentamientos entre miembros de las disidencias armadas y el ELN que han vivido las comunidades de la zona rural del municipio de Tibú en el Catatumbo, motivaron un nuevo desplazamiento forzado.

El epicentro de este nuevo hecho es la vereda Bertrania, donde perdieron la vida cinco subversivos, es una área donde las comunidades por sus propios medios habían organizado un plan retorno para volver a sus territorios pero nuevamente se generan problemas de violencia que los vuelve a obligar salir de la zona.

Hombres, mujeres y niños con sus pocos enseres, abandonan ese lugar por temor a perder la vida en medio del fuego cruzado que se esta generando derivado de las confrontaciones entre los grupos ilegales.

“Esta acá esta muy feo, se están dando, nosotros que quisimos volver y hoy nos toca salir con lo que tenemos puesto y una que otra cosa, porque esto esta muy duro” dijo una de las afectadas.

Agregó que “por ahora vamos para Tibú, acá no podemos estar, nuestros hijos corren peligro y la situación es muy grave para todos” exclamó.

Las autoridades departamentales han advertido de manera preliminar que se estima que más de trecientas personas abandonaron esa vereda.