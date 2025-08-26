Normalidad en puentes internacionales tras anuncio de Venezuela de militarizar la frontera

Norte de Santander

Horas después del anuncio de Diosdado Cabello, de militarizar la frontera con Colombia, con la presencia de 15 mil hombres, los pasos fronterizos registraron normalidad.

Tanto peatones como vehículos, transitaron sin ninguna novedad por el puente internacional, asegurando que se encontraba con completa normalidad, la entrada y salida a Venezuela.

“El paso se encuentra normal, como cualquier día. La guardia venezolana no me hizo ninguna petición adicional” dijo una mujer que cruzo la frontera. “Estamos tranquilos, no he visto ninguna movilización de ningunos militares, esperamos que siga así”.

“Venezuela está totalmente bien, yo vengo de allá y no hay problemas ni nada. Vengo de La Petrolea, más adelante de Rubio y todo está normal, no hay movimiento de militares” dijo otra de las transeúntes.

Otro de los ciudadanos indicó que Venezuela “está en lista de espera para salir de esta crisis, hay mucha expectativa, esperemos a ver qué pasa”.

Mientras tanto continua la expectativa por el actuar del gobierno de los Estados Unidos, contra Nicolás Maduro.