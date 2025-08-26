Netanyahu está sacrificando a los rehenes con fines políticos: israelíes piden el fin de la guerra

Cientos de manifestantes que piden el fin de la guerra en Gaza y el regreso de los rehenes tomaron las calles en Israel, antes de una reunión del gabinete de seguridad que podría abordar la reanudación de las negociaciones para una tregua en el territorio palestino.

Catar declaró que sigue “esperando” la respuesta israelí sobre una reciente propuesta de los mediadores -que contemplaría una tregua acompañada de la liberación de los rehenes-, al tiempo que se mostró poco confiado en que, “si hubiera un compromiso, este fuera positivo”.

A primera hora del martes, unos 400 manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv, ondeando banderas israelíes y levantando fotos de los rehenes, según periodistas de AFP.

La prensa israelí informó de otras manifestaciones cerca de una sede de la embajada estadounidense en la ciudad, así como frente a las casas de varios ministros en todo el país.

“El primer ministro Netanyahu prioriza la destrucción de Hamás antes que la liberación de los rehenes”, reclamó Ruby Chen, cuyo hijo fue secuestrado por ese movimiento islamista en octubre de 2023.

“Cree que sacrificar a 50 rehenes por sus necesidades políticas es una alternativa válida”, agregó, hablando ante una de las manifestaciones.

La semana pasada, Netanyahu ordenó sostener conversaciones inmediatas para asegurar la liberación de los cautivos en Gaza, sin citar la propuesta de los mediadores.

Según fuentes palestinas, esta contempla la liberación escalonada de rehenes a lo largo de un alto el fuego inicial de 60 días a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel.