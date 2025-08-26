Líderes del Catatumbo lanzan alerta por amenazas y señalamientos

Catatumbo.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Campo Dos, en Tibú, lanzó una alerta pública tras las amenazas y señalamientos que han circulado en redes sociales contra líderes comunales, comerciantes y representantes de asociaciones del municipio.

De acuerdo con Jorge Silva, presidente de Asojuntas en Campo Dos, en las últimas semanas aparecieron panfletos y publicaciones en plataformas como TikTok y Facebook en las que se compromete la vida e integridad de varios dirigentes.

“Es lamentable que nuestro trabajo comunitario termine siendo objeto de señalamientos en estos panfletos, que buscan desarticular procesos sociales o prestarse para falsos procesos judiciales. Esto pone en riesgo la vida de quienes trabajamos por la comunidad”, advirtió.

La situación ya ha obligado a que tres de los líderes mencionados abandonen el corregimiento por motivos de seguridad.

Silva explicó que estos ataques virtuales generan temor generalizado entre la población, rompen la confianza en los procesos comunitarios y amenazan con reactivar ciclos de desplazamiento y confinamiento que ya habían golpeado al municipio.

El comunicado firmado por la organización rechaza de manera categórica las amenazas y pide a las autoridades que investiguen el origen de estas cuentas y perfiles falsos.

También hace un llamado a los grupos armados que operan en la zona para que se respete la vida de los líderes sociales y de la población civil en el marco del derecho internacional humanitario.

“Solicitamos a los actores armados que excluyan a la comunidad del conflicto bélico. No es justo que vivamos con temor, con la incertidumbre de no poder compartir espacios familiares o sociales por la presencia de hombres armados recorriendo las calles”, señala el documento.

La denuncia surge en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, donde persisten enfrentamientos entre el ELN y la disidencia de las FARC, lo que mantiene a la población civil en medio de un escenario de amenazas, desplazamientos y zozobra constante.