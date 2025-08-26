Liberado en el puente Atanasio Girardot un grupo de colombianos retenidos en Venezuela

Colombianos liberados en el estado Táchira / Foto: Agencia para la Reincorporación y la Normalización

Cúcuta

En el puente internacional Atanasio Girardot que comunica a Norte de Santander con el estado Táchira en Venezuela, fue liberado un grupo de colombianos que estaban retenidos en el vecino país.

En un proceso entre la Gobernación del Estado Táchira, Migración Colombia y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, fueron dejados en libertad los ciudadanos, entre ellos firmantes del Acuerdo de Paz, que habían sido retenidos el pasado 14 de agosto junto a sus esquemas de protección.

Las autoridades colombianas informaron que los liberados se encuentran en buen estado de salud y que a sus escoltas les fueron devueltas sus armas de dotación.

Esta acción contó con el apoyo de la Cancillería, la Embajada de Colombia en Venezuela y el partido Comunes, como mediadores con el gobierno venezolano.

Esta liberación se da en el marco de diferentes acciones desarrolladas por Venezuela en medio de la presión internacional por la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe.