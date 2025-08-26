La Universidad de Icesi marca hitos históricos en el registro académico

Colombia

La Universidad Icesi se encuentra en un período de crecimiento sin precedentes, lo que consolida su posición como una de las instituciones de educación superior más reconocidas e innovadoras del país.

Para el segundo semestre de 2025, la institución alcanzó cifras récord en el registro, con más de 1,500 nuevos estudiantes entre pregrado y posgrado, los ingresos más altos en sus 45 años de historia.

En el calendario B, los programas de pregrado registraron 744 nuevos matriculados, mientras que los posgrados sumaron 775 nuevos inscritos, alcanzando un total de 2.369 estudiantes activos en estos últimos años.

Con un cuerpo estudiantil de más de 8,000, estos resultados dejan ver que el modelo educativo de la universidad está ganando confianza.

Este crecimiento se da de la mano al programa Ruta+, un plan académico adaptable y personalizado que la institución implementó en 2024, justo cuando alcanzan sus 45 años.

“Esta transformación, acompañada de una nueva identidad visual y valores reforzados como la autonomía, la interdisciplinariedad y el aprendizaje experiencial, sentó las bases para los resultados históricos que hoy celebra la Universidad”, señala la institución.

Esteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi, detalló que “en estos 45 años, la Universidad Icesi ha reafirmado su compromiso de transformar la sociedad potenciando en nuestros estudiantes capacidades excepcionales que impulsan su crecimiento personal y profesional. Formamos personas que desarrollan futuros mejores e impactan positivamente a las empresas y a la comunidad, a partir de una oferta educativa de excelencia, una sólida vocación por la investigación aplicada y una conexión profunda con el sector empresarial”.

Por otro lado, destaca ‘Ajicap’ un innovador proyecto que convierte el ají en un aditivo que cambia el juego para la alimentación avícola, aumenta la sostenibilidad y la productividad.

En términos culturales, Icesi entregó el Honoris Causa en la música, con Énfasis en Producción Musical, a José Aguirre, director del Grupo de Niche y ganador del premio Grammy/Billboard, por su carrera y su conexión con el lugar.

Renovado y una visión que integra flexibilidad, interdisciplinariedad y aprendizaje experimental, la Universidad de Icesi reafirma su papel como agente de transformación social y económica en el país.