Judicializado hombre que habría abusado sexualmente de la nieta de su pareja sentimental en Bolívar

Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, judicializó a un hombre de 52 años, presuntamente involucrado en los delitos de abuso sexual de una menor de edad y tráfico de armas.

Frente al primer cargo, la Fiscalía evidenció que los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto en el barrio 7 de Mayo del corregimiento de Malagana, jurisdicción del municipio de Mahates donde el procesado, al parecer, abusó de una niña de 3 años, nieta de su compañera sentimental.

Al parecer, el hombre aprovechaba los momentos en que la menor era dejada a su cuidado para someterla a vejámenes sexuales. La comunidad se percató de lo sucedido y alertó a las autoridades. Ante su inminente captura el ahora procesado huyó del lugar.

Cinco días después el presunto agresor sexual fue detenido cuando intentó evadir un puesto de control de la Policía Nacional, instalado en el corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona. Al ser interceptado por las autoridades en su poder habrían sido encontradas ocho armas calibre 9 mm de fuego artesanales, aptas para disparar.

La Fiscalía imputó al investigado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados