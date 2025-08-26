Interpol emitió notificación roja contra César Manrique por saqueo en la UNGRD

En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.

La expedición se conoce cinco días después de que el equipo de fiscalía que investiga los actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) radicara la petición ante la comunidad que congrega a los cuerpos de policía de 196 países.

La notificación roja de Interpol busca hacer efectiva la orden de captura contra Manrique Soacha, la cual fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá con ocasión de la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el pasado 29 de julio.

De otra parte, la Fiscalía espera respuesta de Interpol a la solicitud de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, que fue radicada el pasado 4 de julio.

Noticia en desarrollo...