Inician investigación por amenazas contra funcionarios de la Gobernación de Córdoba

Los grupos de Inteligencia e Investigación Criminalística de la Policía Nacional tienen la lupa puesta sobre las amenazas que han recibido varios funcionarios de la Gobernación de Córdoba que se han atrevido a denunciar presuntos casos de corrupción.

Así lo reveló el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, quien en entrevista con GS Noticias indicó que el tema ya fue abordado con el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, encargado de denunciar los hechos ante la opinión pública.

“Estamos articulados con nuestro señor gobernador y efectivamente estamos orientado el trabajo tanto en inteligencia como en investigación criminal para dar respuesta a estas presuntas amenazas que se han presentado contra funcionarios de la Gobernación”, dijo el coronel.

Como se sabe, el mandatario regional alertó que quienes han denunciado irregularidad en dependencias, como la Secretaria de Educación y la Oficina de Pasaportes, han sido amenazados de muerte vía mensaje de texto.

El gobernador resaltó el caso de un joven que recientemente se había ganado el cargo por concurso de méritos y decidió renunciar ante el asedio de los mensajes insultantes y amenazantes que nadie se atribuye.

Zuleta Bechara ha pedido a sus funcionarios honestos que no se dejen intimidar. Aseguró que las denuncias ya fueron hechas ante la Fiscalía para que desarticulen a estas redes criminales que desde hace años lo único que han hecho es desfalcar al Estado y condicionar a los que necesitan realizar trámites gubernamentales.