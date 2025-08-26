Hasta el próximo 5 de septiembre estará cerrado el monumento a Cristo Rey

Cúcuta

Por lo menos durante 12 días permanecerá cerrado el monumento a Cristo Rey de la ciudad de Cúcuta debido a trabajos de restauración y embellecimiento.

Estos trabajos implican intervención en gran parte de la infraestructura, por lo que se hace necesario evitar el ingreso a visitantes para evitar afectaciones.

“Las intervenciones que se realizarán en el monumento del Cristo Rey son la limpieza y restauración de la base del monumento, la restauración del escudo, la recuperación de los restos del altar mayor, la intervención en la esfera y la restauración de la imagen del Cristo Rey, esta intervención tendrá una duración de 12 días desde el día de ayer 25 de agosto hasta el próximo 5 de septiembre, para que la comunidad cucuteña, propios y visitantes, puedan disfrutar nuevamente de las instalaciones de este hermoso monumento de nuestra ciudad” dijo a Caracol Radio Walter Rodríguez, subsecretario de Artes y Fomento de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

La administración ha venido realizando inversiones en la recuperación del patrimonio del municipio con el fin de brindar una mejor imagen e incentivar el turismo.

“Esta administración está comprometida con darle el buen manejo a todos estos monumentos y que la comunidad los solicita, todas estas intervenciones son debido a que la comunidad solicita a la administración municipal la intervención de estos espacios, en la restauración del monumento Cristo Rey la administración municipal hizo una inversión de 130 millones de pesos, anteriormente había hecho una inversión de 380 millones para restaurar 14 monumentos y bustos de nuestro municipio” puntualizó Rodríguez.