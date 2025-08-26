Hamburguesa Sabanera: la propuesta del chef Yul, en el Festival de La Plaza de Andrés

Se trata de una propuesta inspirada en la altillanura colombiana y en la sabana cundiboyacense, elaborada por el chef Yul, el cocinero llanero, para el festival que celebra el orgullo de lo hecho en Colombia.

Yulian Tellez, reconocido por visibilizar la cultura y la cocina llanera, se unió a este festival con el propósito de llevar a la mesa una hamburguesa que no solo conquiste el paladar, sino que también despierte recuerdos y rinda homenaje a las costumbres, sabores e historias de distintas regiones del país.

La receta está cargada de identidad. Entre sus ingredientes destacan la carne al carbón , el queso siete cueros, vegetales frescos, cilantro cimarrón, aros de cebolla apanados, mayonesa de plátano maduro y, como sello especial, una arepa de choclo que acompaña la preparación con la bebida más querida por los colombianos, una Coca-Cola. La Sabanera es una hamburguesa que evoca raíces, identidad y probablemente una de las más apetecidas del festival.