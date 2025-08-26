Gran Encuentro: Congreso y regiones coinciden en urgencia de la Ley de Competencias

Colombia

Durante el Gran Encuentro ‘El Desafío por la descentralización y la Ley de Competencias’ organizado por Prisa Media, distintos líderes políticos y expertos discutieron la importancia y los retos que plantea esta normativa

Lidio García, Presidente del Congreso

El presidente del congreso, Lidio García reclamó la falta de acción del Gobierno Nacional:

“¿Por qué no han presentado la ley de competencia? Prometida hace ocho meses.”

García exigió al gobierno que antes de terminar este año sea presentada la ley de competencia. Advirtió que La descentralización y la modernización del Estado están en juego.

Por último , aseguró que no se ha reunido con ningún miembro del gobierno para hablar sobre esta ley. Manifestó “Esperemos que en los próximos días podamos dar una respuesta al país y que ellos puedan decirle al país que aquí estamos”

Julián López, Presidente de la Cámara de Representantes:

El Presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresó su optimismo sobre el debate en el Congreso:

“Veo muy buen ambiente en el Congreso... esperamos que prontamente lo puedan entregar y que entremos a este debate que es tan apasionante.”

Adriana Matiz, Gobernadora del Tolima

La Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz,advirtió sobre los riesgos de una descentralización sin preparación y sobre la oportunidad de transformación desde una descentralización con conocimiento.

“Descentralización sin capacidad institucional es una carga, es un fracaso.”

Matiz, alertó sobre los riesgos de la descentralización sin capacidad institucional.

Didier Tavera, Presidente de la Federación de Departamentos

El Presidente de la Federación de Departamentos, Didier Tavera, planteó la necesidad de una nueva fórmula para las transferencias a los municipios:

“No podemos seguir haciendo transferencias basado en el número de habitantes... Aquí tiene que haber otra recategorización.”

El debate: puntos clave

El debate se centró en la necesidad de una ley que armonice las funciones entre la nación y los territorios, así como en la importancia de la capacidad institucional para una descentralización efectiva. También se abordaron los retos financieros que implica la inversión en la primera infancia.

La presión aumenta sobre el Gobierno Nacional para que presente la Ley de Competencias, mientras que desde los territorios se exige una descentralización con recursos y capacidades claras.