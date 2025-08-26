Giran recursos para blindar la seguridad en Montería

La Alcaldía de Montería destinará una considerable suma de dinero que será invertida en el fortalecimiento de la seguridad, un tema que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Héctor Ruiz Arias, indicó que el anuncio de la inversión fue hecho por el alcalde Hugo Kerguelén García, quien lideró este lunes un consejo extraordinario de seguridad.

“Se plantearon varias líneas de trabajo para blindar la seguridad de Montería frente a posibles hechos que puedan generar acciones terroristas o acciones criminales que afecten la seguridad ciudadana”, dijo el coronel.

Según la máxima autoridad de la Policía en Montería, los recursos serán destinados en capacidades tecnológicas y en el ofrecimiento de recompensas para quien aporte información que permita contrarrestar cualquier hecho violento en la capital ganadera.

El comandante acotó que buscan realizar un trabajo anticipativo de reforzamiento de la seguridad frente a cualquier evento irregular que se pueda presentar por parte de los grupos armados irregulares.

El coronel detalló que en articulación con el Ejército realizarán un blindaje perimetral en toda la ciudad con puestos de control en campo que les permitirá estar atentos sobre las movilizaciones en la ciudad.

El alto funcionario acotó que en la mesa de trabajo recibieron información por parte de la Personería y Defensoría que serán validadas para marcar rutas de trabajos adicionales con la intención de que el orden público se mantenga tranquilo.