Expertos comparten recomendaciones para el cuidado de la piel

El Día Mundial del Cuidado de la Piel, que se conmemora en septiembre, la organización Bivien hace un llamado a generar conciencia sobre la importancia de proteger y cuidar el órgano más grande del cuerpo humano. Su equipo científico comparte consejos y hábitos que ayudan a tener la piel saludable.

De acuerdo con los especialistas, factores como la exposición al sol, la contaminación y la luz artificial tienen un impacto en la salud de la piel, por lo que es fundamental contar con rutinas de cuidado con productos dermatológicamente aprobados.

El equipo de Bivien señala tres recomendaciones clave para un cuidado adecuado:

1. La edad no es un impedimento: toda la familia puede cuidar su piel, siempre que se elijan productos adecuados para cada etapa de la vida y según las necesidades.

2. Usar productos verificados por dermatólogos: es importante elegir fórmulas que cuenten con altos niveles de fotoprotección y respaldo científico.

3. Priorizar la protección solar: el uso de bloqueador no debe limitarse solamente a los días soleados. La piel necesita protección diaria frente a los rayos ultravioleta y la luz artificial. Por eso, se recomienda revisar siempre que los productos incluyan una adecuada declaración de Factor de Protección Solar (SPF) y propiedades contra el envejecimiento.

Además, los expertos resaltan que la prevención es el mejor cuidado. Hábitos como una limpieza adecuada con productos avalados y el uso de protector solar diariamente son esenciales no solo para la estética, sino también para el bienestar y la salud de la piel.