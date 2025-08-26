Desmantelan laboratorio de las Autodefensas para el procesamiento de coca en Cáchira

Norte de Santander.

En una ofensiva contundente grupos especiales de la Policía Nacional en Norte de Santander y en la lucha contra las finanzas de los grupos criminales, logró la ubicación y posterior destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, en la vereda Carcasí del municipio de Cáchira.

El ocmandante de la policia en la regiòn coronel Jorge bernal dijo a Caracol radio que “en una acción coordinada de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial y el Comando Jungla, desmantelaron una estructura dedicada a la producción de estupefacientes. Presuntamente, este laboratorio sería una fuente de financiación para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”.

Explicó el oficial que durante el allanamiento, los uniformados descubrieron un complejo de producción dividido en dos estructuras. En ellas, incautaron gran cantidad de insumos químicos, tales como, 12 tanques plásticos de gran capacidad (1,500 y 2,000 litros) con acetona y acetato, 4 canecas de 55 galones con gasolina, una prensa hidráulica, una lavadora, una empacadora industrial, y una máquina de secado de drogas, un ‘Marciano’ metálico con capacidad para 5,000 litros, grandes cantidades de químicos precursores, incluyendo 450 kilos de soda cáustica, 240 kilos de carbón activado, 160 kilos de permanganato de potasio y 250 kilos de levamisol y diversos elementos para el empaquetado y la comercialización de la droga, como rollos de papel de secado, moldes de acero, y marquillas".

Dijo además que con la destrucción de esta infraestructura criminal y la incautación de los insumos, se genera una afectación a las finanzas de los grupos criminales por un valor aproximado de $1,600 millones de pesos.

Las autoridades en Norte de Santander aseguran que mantendrán la ofensiva contra el narcotráfico al incrementarse los cultivos de coca en esta zona del país.