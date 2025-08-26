Descartan planes terroristas para atentar contra centros comerciales en Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, informó que mediante trabajos de inteligencia han determinado que no hay “ninguna acción terrorista” para atentar contra centros comerciales en la capital ganadera.

“Es totalmente falso, está desvirtuado la presunta acción terrorista”, dijo el coronel tras salir de un debate de control político al que fue citado en la Asamblea del departamento de Córdoba.

Asimismo, el comandante indicó que en torno a los grafitis no hay veracidad. Atribuyó el hecho a “jóvenes desadaptados” que se dieron a la tarea de plasmar las siglas del ELN en un comercio en la margen izquierda de Montería.

El comandante elevó un llamado a los medios de comunicación y periodistas a publicar información certera, basadas en fuentes confiables, para no crear temor en la ciudadanía.

“Les decimos a los ciudadanos que pueden tener completa confianza, estamos trabajando las 24 horas para garantizar la seguridad. La información divulgada no es veraz y solo están generando temor y pánico”, dijo el coronel.

Además, el coronel precisó que si algunas personas continúam divulgando este tipo de información, sin verificación alguna, adelantarán las investigaciones correspondiente en articulación con la Fiscalía porque, a su juicio, quien difunde el contenido está creando “terrorismo o pánico”.