Crecimiento de la industria cárnica en el Huila impulsa mercados locales

Neiva

En el departamento del Huila se ha registrado un notable crecimiento en la demanda y procesamiento de carne bovina y porcina. La planta de beneficio Cedeño del Huila, patrimonio de los huilenses, ha desarrollado competencias que le han permitido expandirse hacia mercados de Tolima, Cundinamarca, Putumayo y Caquetá. Este crecimiento se refleja en un aumento del 9% en el beneficio de bovinos y un 18% en porcinos durante el último semestre.

Jimeno Duran, de Ceagrodex explicó que “cerca del 50% de los bovinos sacrificados provienen del Huila, mientras que el resto llega de Caquetá y zonas vecinas como Balsillas. En el caso de los porcinos, se presenta una dinámica interesante, pues gran parte proviene de fuera del departamento, lo que abre espacio para impulsar la porcicultura local con pequeñas superficies e infraestructura adecuada”.

En promedio, en el Huila se sacrifican diariamente 160 bovinos y entre 180 y 200 porcinos. Las temporadas de mayor demanda son junio y diciembre, especialmente para la carne porcina. Estas cifras reflejan la importancia del sector pecuario como motor económico regional y la necesidad de continuar fortaleciendo la cadena de producción con el apoyo del gobierno y los productores locales.

No obstante, persiste la problemática de los mataderos clandestinos, que ponen en riesgo la salud pública y afectan a los campesinos. Según se estima, en algunos municipios ingresan hasta 40 animales sacrificados ilegalmente, muchos de ellos producto del carneo. Esto genera graves pérdidas para pequeños productores y expone a la comunidad al consumo de carne sin los controles sanitarios adecuados.