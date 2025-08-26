Convocan protesta contra las autoridades por crisis en el sector salud

Cúcuta

En una carta enviada al acalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo y al gobernador de Norte de Santander William Villamizar los representantes de organizaciones sindicales llamaron la atención a los mandatarios por la crisis del sector salud.

En la comunicación dirigida a la comisión interamericana de derechos humanos, derechos humanos, ministro de la protección, defensa, defensoría del pueblo, procurador, superintendencia de salud, IDS, las organizaciones sindicales piden una pronta intervención por la crisis de la red pública hospitalaria.

Hermes Madrid, veedor del sector salud dijo a Caracol Radio que “necesitamos que las autoridades se sumen a el reclamo general por el deterioro de lo que esta pasando y no podemos seguir con la indiferencia frente a la crisis que tienen los hospitales, clínicas, Eps y en general todo el sistema.

Explicó que frente a este panorama el próximo viernes realizaran una manifestación pacifica para pedir la intervención directa del alcalde y el gobernador en esa situación.

Finalmente dijeron que hoy les preocupa la indiferencia del gobierno nacional y por eso “quienes hayan tenido dificultades para