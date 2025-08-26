Continúa protesta de funcionarios de tránsito de Los Patios

Cúcuta

Funcionarios del Instituto de Tránsito del municipio de Los Patios realizan una protesta desde este lunes denunciando una presunta falta de garantías en el proceso de Concurso de Méritos.

Afirman que la convocatoria realizada desde el año anterior no cumple con algunos requisitos legales para su ejecución, al parecer pasando por encima de los derechos de los trabajadores.

“El año pasado, en agosto, las directivas del instituto hacen una convocatoria del empleo público. Quiero que quede claro que nosotros no es que estemos en contra de un proceso de concurso de méritos, porque para eso somos llamados los servidores públicos, para cumplir la constitución y la ley. Lo que pasa es que las cosas no se pueden hacer en contravía de la norma, y este proceso de la territorial 11, el número 2662, no cumple con el debido proceso, no cumple tampoco con la discapacidad de personas que ya tienen reconocimiento por invalidez o por pérdida de su discapacidad laboral por diferentes enfermedades o situaciones de accidentalidad que han sufrido durante el tiempo de prestar su servicio. A los compañeros también que ya tienen un régimen de transición, que ya tienen edad para esto, que la ley les permita permanecer en sus puestos. Y la perla, usted no puede hacer un proceso o una convocatoria si no hay un estudio técnico que genere cuáles son las necesidades, qué nuevos empleos conllevan a prestar un mejor servicio” dijo a Caracol Radio Carlos Navas, vocero de los trabajadores.

Desde la dirección de tránsito de Los Patios dieron respuesta a este tema, explicando que se trata de una solicitud por parte de la misma Comisión ante presuntos retrasos en los procesos desde hace varios años.

“Es un tema que data del año 2018 en la que los directores de turno quizás presuntamente por presiones mediáticas de los sindicatos dilataron el proceso hasta el año 2024, cada vigencia eran tres o cuatro reiteraciones por parte de la Comisión, en el año 2024 la Comisión Nacional de Servicio Civil me envía de una manera oficial la directiva 015 del 2022 en el que en palabras coloquiales me dice no es su obligación, es su deber como servidor público darle trámite a la convocatoria del concurso nacional de méritos con las vacantes del instituto de tránsito y transporte, si usted señor director no lo hace, se ve inmerso en investigaciones fiscales disciplinarias y demás” dijo Javier Porras, director del Instituto de Tránsito de Los Patios.

En medio de la protesta, los trabajadores decidieron bloquear el ingreso a las instalaciones, lo que ha sido calificado como una vulneración a los procesos de la oficina y la prestación de servicios.

“Estas vías de hecho, según mis asesores jurídicos, también los asesores jurídicos de la administración municipal debemos catalogarla ilegal, por eso radicaremos ante el Ministerio del Trabajo un oficio solicitándole que declare ilegal esta huelga y estas actividades, porque tienen que saberlo dentro de la Constitución Política de Colombia se cataloga el servicio de atención en materia de tránsito y transporte un servicio público esencial, que no se puede interrumpir que debe proceder, que no se puede entorpecer este proceso que es lo que están haciendo actualmente los funcionarios sindicalizados, bloqueando el acceso tanto de personal administrativo como de usuarios que vienen a hacer sus trámites correspondientes a tránsito y transporte, entonces es mi obligación, no solamente colocar en conocimiento del Ministerio de Trabajo, sino también de la Procuraduría” puntualizó Porras.