Santander: Ejército amplía hasta el 2 de septiembre el plazo para vincularse al servicio militar

Bucaramanga

El Ejército Nacional anunció la ampliación del plazo de incorporación para el tercer contingente de 2025, el cual se extenderá hasta el próximo 2 de septiembre. La medida busca brindar más tiempo a los jóvenes interesados en cumplir con su deber constitucional de prestar servicio militar.

Hombres y mujeres entre los 18 años y un día antes de cumplir los 24, podrán vincularse al proceso, así lo confirmaron desde el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional.

“Desde el departamento de Santander, nuestra quinta zona de reclutamiento, les hacemos la invitación a todos aquellos hombres y mujeres que deseen prestar su servicio militar a la patria. Jóvenes entre los 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad, son bienvenidos al Ejército. Tenemos esta convocatoria del tercer contingente del 2025, No pierdan la oportunidad y obtengan grandes beneficios”, expresó el Coronel Hugo Enrique Pérez Acevedo, comandante del comando de Reclutamiento del Ejército Nacional.

¿Cuáles son los beneficios de prestar el servicio militar en el Ejército Nacional?

Quienes presten su servicio recibirán una bonificación mensual equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente, alimentación, transporte, vestuario, alojamiento y sistema de salud de las fuerzas militares, además de, según la institución:

Prioridad en concursos de mérito para empleos públicos y mejores oportunidades laborales en el sector privado .

para empleos públicos y mejores . Facilidades para continuar estudios técnicos o profesionales.

Iniciar una carrera en la institución. Posibilidad de ingresar a las escuelas de formación para soldados profesionales, suboficiales y oficiales.

“El Ejército es la institución más querida por los colombianos. Invitamos a los jóvenes a no perder esta oportunidad de servir a la patria y acceder a estos beneficios”, reiteró el coronel Pérez.

Los interesados en el proceso pueden acercarse a los batallones y distritos militares del departamento de Santander y sur del Cesar, o comunicarse a los siguientes números de contacto:

Bucaramanga

Quinta Zona de Reclutamiento: 3208328450



Distrito Militar No. 32: 3203933955

Socorro

Distrito Militar No. 33: 3208322042

Barrancabermeja

Distrito Militar No. 34: 3208322043