Con acción popular reclaman atención para la vía La Soberanía

Cúcuta

A través de una acción popular el senador nortesantandereano Jairo Castellanos lidera la reclamación al gobierno nacional para recuperar la vía La Soberanía.

Esta artería vial nacional de gran importancia conecta a los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Boyacá y es una de las regiones más importantes en materia de productividad agrícola.

mediante tres mil firmas y ante los estrados judiciales el parlamentario lidera este proceso para tratar de obtener una respuesta.

El dirigente político dijo a Caracol Radio que “hemos dado toda la lucha hace 20 años, en todos los gobiernos. Nos toca hacer otras acciones, el avance de la obra es muy lento, una vía que une a tres departamentos y no tenemos respuesta”.

Indicó que “esta región es una zona que le produce a la economía del país alrededor de 23 billones de pesos cada año. Estamos cansados de recibir las burusas que se caen de la mesa y la región necesita tener dignidad”

Explicó que “es lamentable la precariedad en que se encuentra esta infraestructura, el sufrimiento es general y es hora de reclamar con vehemencia frente a lo que esta ocurriendo”.

Finalmente dijo que acudió a esa figura porque “desafortunadamente el centralismo no ha permitido la atención, este es uno de los males que profundiza las desigualdades como país.Nuestra región sigue muy abandonada, y siempre perdemos las oportunidades de generar atención para la infraestructura del departamento”.