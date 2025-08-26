Bivien busca la certificación ‘Basura Cero’ por su compromiso con la sostenibilidad ambiental

Bivien, compañía vallecaucana de bienestar y salud reconocida por marcas como Arrurú, Intibon, AromaSense y BioHerbal, reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental al proyectar su certificación como organización ‘Basura Cero’.

Durante los últimos cuatro años, la empresa ha integrado el cuidado del medioambiente en sus operaciones, implementando proyectos de economía circular en la que en 2024 evitaron que más de 380 toneladas de residuos terminaran en rellenos sanitarios. Ese mismo año inicio el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que complementa el trabajo de su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), por la cual se logró una reducción del 18 % en la carga orgánica vertida a fuentes hídricas.

El programa Basura Cero, impulsado por la ONG internacional Global Zero Waste, surge como respuesta a la problemática global del aumento descontrolado de residuos en rellenos sanitarios. Con la certificación, Bivien busca consolidar sus trabajos de sostenibilidad y aportar a este movimiento internacional.

Actualmente, la compañía aprovecha cerca del 75 % de sus residuos sólidos y se ha fijado la meta de alcanzar un 80 % en septiembre de 2025, reutilizándolos en procesos de producción de shampoos, cremas y acondicionadores, con ética y rigurosidad ambiental.

El compromiso de Bivien también se refleja en iniciativas como la reducción del consumo de agua, la disminución de emisiones de CO₂, el rescate de inventarios y la reducción en el uso de plásticos, acciones que refuerzan su propósito de generar bienestar para las personas y el planeta.