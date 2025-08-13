Investigan presunto acoso sexual de docente a dos estudiantes en el Colegio Nacional Santa Librada

Neiva

La Secretaría de Educación y demás autoridades competentes activaron la ruta de atención tras la denuncia de una estudiante sobre un presunto caso de acoso sexual cometido por un profesor de educación física del Colegio Nacional Santa Librada. Posteriormente, otra menor presentó una acusación contra el mismo docente, lo que amplió la investigación y reforzó la intervención institucional.

El rector de la institución ya interpuso las denuncias correspondientes y se compulsaron copias a la Procuraduría, la Personería y la Fiscalía, tal como establece el protocolo. Este hecho ha sido calificado como lamentable por la Secretaría de Educación, que reiteró que los docentes deben velar por el cuidado y la protección de los niños, evitando cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.

Amelia Monroy, secretaria de educación de Neiva, afirmo que “en una reunión sostenida, se analizaron alternativas para separar al docente del entorno escolar de manera rápida, sin vulnerar el debido proceso. Aunque se busca trasladarlo a labores administrativas, las autoridades recordaron que, hasta que no haya una decisión judicial, el profesor mantiene la presunción de inocencia”.

Según la Secretaría de Educación, actualmente se investigan al menos siete casos similares de presunto acoso sexual de docentes hacia estudiantes en diferentes instituciones de la ciudad. En algunos, los maestros han sido reubicados temporalmente en labores de oficina para evitar contacto con los alumnos, mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades insisten en agotar el debido proceso para garantizar justicia y evitar denuncias infundadas.