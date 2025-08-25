Yerry Mina vs. Moise Kean: Duro cruce en la Serie A

El defensor colombiano Yerry Mina protagonizó un duro choque en el partido por la Serie A en el partido Cagliari vs. Fiorentina

Yerry Mina ha jugado 34 partidos con el Cagliari en la Serie A de Italia. El defensor colombiano se afianzó en la zaga del equipo dirigido por Fabio Pisacane y que lo tiene en la novena posición con un punto tras el debut de la temporada 25/26.

Ese primer partido fue ante la Fiorentina con el equipo del colombiano en condición de local en el Arena Cerdeña. Mina jugó los noventa minutos junto a Luperto en la zaga de centrales.

Fue un buen partido para el defensor que en general tuvo buenos números y una opción de gol que no pudo concretar. Sin embargo, hubo un suceso dentro del encuentro que los medios italianos resaltaron.

¿Qué pasó con Yerry Mina y Moise Kean?

En medio del partido entre Cagliari y Fiorentina, luego de un ataque del equipo visitante, Mina tuvo un roce con el delantero italiano Moise Kean. Fiel a su estilo, el colombiano provocó a su rival.

Cuando Kean no pudo resolver la jugada en área contraria por un oportuno cierre de Mina, el defensor celebró su acción en la cara del atacante. Ante esto, Kean también reaccionó y le recordó a Mina que su equipo iba abajo en el marcador.

Situación que cambió en el minuto 94 de juego cuando los locales consiguieron el empate luego de un tiro libre de Gianluca Gaetano que conectó de cabeza Luperto.