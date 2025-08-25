Cúcuta

Un hombre asesinado y una mujer herida dejaron ataques sicariales en Cúcuta

Los hechos tuvieron lugar en los barrios Ospina Pérez y El Callejón.

Ataque sicarial.

Ataque sicarial.(Foto archivo Colprensa)

Cúcuta.

La noche del domingo volvió a teñirse de sangre en Cúcuta. Hacia las 11:35 p.m., en la calle 16 entre avenidas 5 y 6 del barrio Ospina Pérez, fue asesinado a disparos Juan Diego Celis Yáñez, cuyo cuerpo quedó tendido en plena vía pública.

La víctima, que vestía un buso blanco con rayas azul oscuro, pantaloneta gris y medias negras, recibió al menos cuatro impactos de bala.

Testigos señalaron que los responsables se movilizaban en una motocicleta color azul, desde la cual el parrillero -vestido con camiseta negra- le disparó en repetidas oportunidades antes de huir por la avenida 6 del mismo sector.

Horas antes, en el barrio El Callejón, una mujer fue atacada por sicarios que llegaron a dispararle cuando se encontraba en la zona.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades investigan si ambos hechos, ocurridos con pocas horas de diferencia, tendrían relación con las disputas entre estructuras criminales que operan en la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad