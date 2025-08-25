Un hombre asesinado y una mujer herida dejaron ataques sicariales en Cúcuta

Cúcuta.

La noche del domingo volvió a teñirse de sangre en Cúcuta. Hacia las 11:35 p.m., en la calle 16 entre avenidas 5 y 6 del barrio Ospina Pérez, fue asesinado a disparos Juan Diego Celis Yáñez, cuyo cuerpo quedó tendido en plena vía pública.

La víctima, que vestía un buso blanco con rayas azul oscuro, pantaloneta gris y medias negras, recibió al menos cuatro impactos de bala.

Testigos señalaron que los responsables se movilizaban en una motocicleta color azul, desde la cual el parrillero -vestido con camiseta negra- le disparó en repetidas oportunidades antes de huir por la avenida 6 del mismo sector.

Horas antes, en el barrio El Callejón, una mujer fue atacada por sicarios que llegaron a dispararle cuando se encontraba en la zona.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades investigan si ambos hechos, ocurridos con pocas horas de diferencia, tendrían relación con las disputas entre estructuras criminales que operan en la ciudad.