Tormenta dejó sin energía a miles de usuarios en Caquetá y Putumayo

Una fuerte tormenta ocurrida en la tarde de ayer provocó graves daños en el sistema eléctrico del Caquetá y Putumayo. El evento natural sacó de servicio la línea de 115.000 voltios que conecta Florencia con el municipio de Doncello, dejando sin energía a gran parte de la zona norte del departamento. El apagón se prolongó por varias horas y afectó a miles de usuarios que dependen de este circuito.

Según informó Jaime Zapata Franco, Ingeniero de Electro Caquetá, comentó que “cerca de las 10 de la noche se logró reconectar la línea, aunque solo el municipio de Doncello recuperó el servicio de inmediato. Las demás localidades, como La Macarena, San Vicente, Puerto Rico, Paují, Cartagena del Chairá, Montañita y Milán, continuaron sin energía. En el sur, el municipio de Curillo también resultó afectado por la suspensión del suministro”.

En la ciudad de Florencia, varios barrios resultaron impactados por la tormenta. Sectores como Obrero, Transportadores, Juan 23, Pueblo Nuevo, Malvinas, Villa Natalia, La Paz y la zona del Aeropuerto reportaron fallas en el servicio. Además, se registraron árboles caídos, viviendas afectadas y daños en la infraestructura eléctrica, lo que complicó las labores de recuperación por parte del personal técnico.

A pesar de los esfuerzos, aún persisten afectaciones considerables. Electro Caquetá informó que, del total de 127.000 usuarios, alrededor del 20% sigue sin servicio, lo que representa aproximadamente 24.000 familias. En municipios de Putumayo también se registraron interrupciones, aunque se espera que el suministro sea restablecido progresivamente en las próximas horas.