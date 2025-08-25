Tefa Correa estrena “Contigo me voy sanando” su primera canción de su próximo EP

Música

Todos los días los seres humanos en alguna ocasión hemos presentado problemas, sufrimiento, estrés y varias emociones que nos hacen pensar lo frustrante que puede ser la vida, pero ¿Alguna vez ha pensado que llega un ser a su vida a sanar lo que seguramente nunca rompió?

Este caso le ocurrió a Tefa Correa, quien además de ser una cantautora colombiana es una alquimista del alma, puesto que ha convertido su historia de vida y su música en una fuente de inspiración para quienes buscan un sentido en la vida, el amor y la esperanza.

Actualmente, Tefa está trabajando en su primer EP. Este estará conformado por seis canciones en el que explorará diferentes sonidos como la salsa, el tropi-pop, el góspel y balada. Además, navegará por temas como la salud mental, el viaje entre las luces y sombras del ser, para recordarnos la importancia de abrazar nuestra propia esencia.

La primera canción que conformará su nuevo EP es ‘Contigo me voy sanando’, un tema que fue escrito para Shalom, su perro de apoyo emocional. El origen se remonta a una batalla personal que la artista ha librado desde los 12 años contra la depresión y la ansiedad.

En diálogo con Lo Más Caracol, contó como su mascota le ayudó a sanar y a crear la canción ‘Contigo me voy sanando’, “en algún momento de mi vida sentí que no avanzaba en lo que hacía y durante mi proceso médico me recomendaron tener un perro, por eso llegó Shalom. En honor a él le hice esta canción para agradecerle la paz y la felicidad que llegó a mi vida”, confesó Tefa.

‘Contigo me voy sanando’, ya se puede encontrar en todas las plataformas musicales y su EP que está en construcción, promete tocar fibras profundas y dejar huella en quienes lo escuchen.