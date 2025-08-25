’Sombrillas Caminantes’, iniciativa que busca incentivar el uso del transporte público en Cartagena

A través de un pilotaje de innovación pública, que busca implementar una estrategia pedagógica y participativa, para fortalecer una ciudadanía solidaría, respetuosa y corresponsable con el equipamiento colectivo y el cruce adecuado por la señalización vial, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Transito y Transporte- DATT, lanzó la iniciativa ‘Sombrillas Caminantes’.

La estrategia, que fue diseñada por el Laboratorio de Cultura Ciudadana – LAB3C de la Universidad de Cartagena, consiste en que los ciudadanos, en calidad de préstamo, puedan tomar una de las 24 sombrillas disponibles en la estación Bodeguita de Transcaribe y luego retornarla al siguiente punto, ubicado en la Torre del Reloj.

Durante el primer día de lanzamiento, en el marco del Día Mundial del Peatón, se tuvo una rotación de 28 préstamos de sombrillas a lo largo de la jornada y el interés fue mayor entre turistas, adultos mayores y mujeres.

Para el DATT, esta iniciativa es de suma importancia pues incentiva el cruce adecuado por la señalización vial y el uso del transporte público colectivo, como lo es Transcaribe.

“Este laboratorio nos permite una movilidad más humana, incluyente y solidaria con quienes día a día se movilizan a pie por nuestra ciudad. Con las Sombrillas Caminantes buscamos brindar protección, bienestar y seguridad a los peatones, que son los actores más vulnerables de la vía”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Esta iniciativa no sólo entrega una sombrilla como símbolo de cuidado frente al sol o la lluvia, sino que representa el compromiso del DATT con la promoción de una movilidad sostenible, en la que caminar sea una experiencia digna, segura y agradable.