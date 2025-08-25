Bucaramanga

Santander: Por creciente de una quebrada y avalancha, el municipio de Galán está incomunicado

Hay 500 familias afectadas, no hay ingreso de alimentos porque el paso está restringido, la alcaldesa del municipio hace un llamado al Gobierno Nacional.

Sofía Medina Serrano, alcaldesa de Galán

01:17

Paula Maldonado

Bucaramanga

Debido a la creciente súbita de la quebrada La Vitoca, por las fuertes lluvias registradas en el departamento de Santander, se produjo una avalancha que afectó la vía de acceso al municipio de Galán. Por lo que hay 500 familias incomunicadas y no hay ingreso de alimentos porque el paso está restringido, según lo mencionaron las autoridades.

Sofía Medina Serrano, alcaldesa del municipio, señala la situación que están viviendo y hace un llamado a las autoridadades locales, para que se instale un puente militar: “Nuestro municipio está incomunicado con la Provincia Comunera. Quiero hacer el llamado al Gobierno Nacional a Gestión del Riesgo, pedirle ayuda".

También, mencionó: “Se ha presentado la necesidad de trasladar pacientes de nuestro hospital al Manuela Beltrán, ubicado en el Socorro. Solicito la instalación de un puente militar que permita solucionar la problemática".

“Es preocupante todo lo que hemos vivido, los riesgos. Quedan carros, hasta la misma ambulancia y el carro de bomberos enterrados en el sitio, cuando tratan de pasar", agregó Medina.

Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander , las comunidades más afectadas en el municipio son las que residen en las veredas San Isidro, El Boquerón y Las Vueltas. Asimismo, las quebradas El Acerradero y La Negra se encuentran en alerta roja.

