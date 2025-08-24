Apertura controlada en Hidroeléctrica Sogamoso por lluvias de los últimos días

Bucaramanga

A través de un comunicado Isagen confirmó que debido que el embalse de Topocoro alcanzó niveles cercanos a los 320 sobre el nivel del mar debido a las lluvias de los últimas días, se debe hacer la apertura controlada de las compuertas de la hidroeléctrica Sogamoso y realizar un vertimiento.

Por eso, recomienda a la comunidad río abajo que deben “abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora. Evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso. Cuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en los charcos y riberas. Estar muy atento al incremento en el nivel del río Sogamoso. No descuidar las pertenencias ni ubicarlas cerca a la orilla del río. Movilizar el ganado y semovientes a partes altas y lejanas del río”.

También piden a la comunidad estar atentas a las recomendaciones que se puedan dar desde los diferentes comités de gestión del riesgo para evitar cualquier afectación a la vida y la integridad.

Este incremento en el nivel del embalse de Topocoro se debe a las crecientes que se han presentado en los ríos Suárez, Chicamocha y Chucurí en estos primeros meses del 2025.