San Marcos despidió con honores al patrullero Rafael Enrique Anaya, caído en Antioquia

Sincelejo

Con profundo dolor y en medio de un acto solemne, San Marcos, en el departamento de Sucre, despidió este lunes al patrullero Rafael Enrique Anaya Almanza, de 29 años, quien perdió la vida en un ataque terrorista ocurrido en el municipio de Amalfi, Antioquia.

Familiares, amigos, autoridades y comunidad en general acompañaron la ceremonia fúnebre en su tierra natal. Allí estuvieron presentes el brigadier general Yecid Peña Araque, comandante de la Región de Policía número 8; la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes; y el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, quienes expresaron sus condolencias y resaltaron la valentía del uniformado.

El patrullero Anaya llevaba casi seis años en la institución. Era esposo y padre de un niño de cuatro años. Sus seres queridos recibieron el acompañamiento de la Policía Nacional en este momento de duelo.

Durante su intervención, el brigadier general Yecid Peña aseguró que el joven descansa ahora en el altar de los héroes de la patria y que su familia contará siempre con el respaldo de la institución.

La Policía Nacional recordó a Anaya como un hombre leal, comprometido y valiente, cuya memoria quedará grabada en el corazón de su familia, de sus compañeros de uniforme y de todo el país.