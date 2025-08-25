Cartagena

Riña en Pasacaballos dejó un hombre muerto con arma de fuego: tenía una anotación

Médicos del centro de salud no pudieron mantenerlo con vida

En el corregimiento de Pasacaballos, se presentó el homicidio de Deiby Alberto Arrieta Osorio, 26 años de edad, quien resultó lesionado por arma de fuego, siendo trasladado a un centro a asistencial, donde falleció.

Manifiesta la comunidad, que se presentó una riña, donde resultó lesionado el hoy occiso. El finado presenta una anotación judicial por el delito de homicidio (2022).

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, investigan los hechos para dar con la captura del responsable.

