Pronóstico del IDEAM para el clima del 25 al 29 de agosto: ¿En qué ciudades lloverá?

Este fin de semana lloverá duro en estos departamentos de Colombia, según informe del IDEAM. Imagen de fondo tomada de Canva

ElInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado con el pronóstico del tiempo para la semana del 25 al 29 de agosto del 2025.

Durante la semana se esperan lluvias en varios sectores del territorio nacional, especialmente entre lunes y miércoles. Sin embargo, se espera que para el jueves y viernes disminuya la probabilidad de precipitaciones sobre el centro y sur del país, en las regiones Andina, Orinoquia y Amazonia.

Según el reporte, en Bogotá se esperan condiciones mayormente secas y el día más lluvioso será el martes, con varias precipitaciones entre ligeras y moderadas, principalmente en el oriente y sur de la ciudad.

Adicionalmente, la temperatura en la capital oscilará entre 8 °C y 21 °C durante las jornadas previstas.

Lea también: A 3 horas de Bogotá queda ‘La Ciudad del Sol’: ¿Cuál es y por qué la llaman así? No es por su clima

¿Cuál es el pronóstico para el lunes 25 de agosto?

Para este día se prevén lluvias de variada intensidad en varias regiones del país. Departamentos como, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas tendrán precipitaciones muy variadas.

Además, en algunos sectores de Sucre, Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Casanare. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias ocasionales y chubascos (que es una lluvia repentina o de corta duración) a diferentes horas, con probabilidad de actividad eléctrica.

¿Cuál es el pronóstico para el martes 26 de agosto?

Continúa la probabilidad de lluvias en gran parte del país, con excepción de las cuencas alta y media del río Magdalena, el norte de La Guajira y el trapecio amazónico.

Los departamentos más afectados por las lluvias y con posibilidad de tormentas eléctricas serán Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y norte de Amazonas.

Por su parte, en Atlántico, Norte de Santander, occidente de Caldas, Risaralda, Quindío, oriente de Cundinamarca, sur de Boyacá y centro de Nariño se prevén precipitaciones a lo largo del día, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa.

¿Cuál es el pronóstico para el miércoles 27 de agosto?

Para este día se espera una disminución en la intensidad de las lluvias, especialmente en las regiones de la Orinoquia y la Amazonía.

En Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, occidente de Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y norte de Amazonas se prevén lluvias y tormentas eléctricas ocasionales a diferentes horas del día.

¿Cuál es el pronóstico para el jueves 28 de agosto?

Según el reporte, las precipitaciones al igual que la intensidad de las mismas disminuirá. Sin embargo, en los departamentos del Chocó, occidente de Valle del Cauca, occidente de Antioquia, sur de Córdoba, Bolívar y Cesar; zonas puntuales del sur de La Guajira y alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta; además de Norte de Santander, centro de Boyacá, oriente de Cundinamarca, sur de Vichada, amplios sectores de Guainía, occidente de Meta, Caquetá, Putumayo, y áreas dispersas de Guaviare y Vaupés, así como en el norte de Amazonas, continuarán las lluvias.

¿Cuál es el pronóstico para el viernes 29 de agosto?

Este puede ser el día menos lluvioso según el IDEAM. Las lluvias serán moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, norte de Cesar, así como en el occidente, norte y oriente de Antioquia.

Además, se esperan lluvias en varios sectores de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, y zonas puntuales del oriente de Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas. El resto del territorio nacional presentará condiciones mayormente secas.

Recomendaciones del IDEAM

Desde el instituto le recomiendan a la comunidad estar atentos a la probabilidad de alertas por deslizamientos, tormentas eléctricas y vientos fuertes en las diferentes regiones del país.

En el caso de deslizamientos, aconsejan estar atentos al estado de las vías, evitar recorridos en zonas de alta pendiente y preferir desplazamientos en el día.

Frente a la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales recomiendan buscar refugios seguros, no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Lea también: Lista de sitios turísticos en Boyacá que tienen clima cálido: uno de ellos alcanza hasta los 37 °C