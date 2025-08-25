Prográmese acá para ver a Jhon Arias: Wolverhampton vs. West Ham, fecha y hora

Jhon Arias disputando la Premier League con el Wolverhampton / Getty Images / Robin Jones - AFC Bournemouth

Wolverhampton se enfrentará a West Ham United por la segunda jornada de la Copa de la Liga De Inglaterra. Se espera que para este compromiso Jhon Arias este en el once inicial.

El colombiano ya hizo su debut como titular con los Lobos, en la segunda jornada de la Premier League, luego de haber ingresado como suplente ante Manchester City.

Cabe recordar que el delantero ya marcó su primer gol con los Wolves en el triunfo ante Girona, el pasado 3 de agosto. Partido amistoso en donde Arias hizo su debut oficial con la camiseta amarilla.

REVIVA ACÁ EL GOLAZO DE JHON ARIAS

Jhon Arias on target for the first time 🇨🇴🎯 pic.twitter.com/YCTzB0mw4S — Wolves (@Wolves) August 3, 2025

Así llega el equipo de Jhon Arias

El Wolverhampton viene de caer derrotado 0-1 ante el Bournemouth en condición de visitante, Marcus Tavernier fue el que anotó el único tanto del partido.

El colombiano fue titular hasta el minuto 56, en donde fue reemplazado por el uruguayo Santiago Bueno, ya que fue el sacrificado tras la expulsión de su compañero Titi, Arias se retiró con una calificación de 6.7 por SofaScore.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE WOLVERHAMPTO Y BOURNEMOUTH

Defeat on the south coast.



🐺⏱️ pic.twitter.com/myfXm4lazc — Wolves (@Wolves) August 23, 2025

Le puede interesar: DT de Wolverhampton sobre Jhon Arias: “Lo tenía en la mira desde que lo vi jugar a un metro de mí”

Fecha, hora y cómo seguir a Jhon Arias

El compromiso entre Wolverhampton y West Ham United será este martes 26 de agosto a la 1:30 de la tarde (hora colombia) en el estadio Molineux Stadium.

Usted puede seguir a Jhon Arias en el minuto a minuto de Caracol Radio con todos los detalles del desarrollo del partido.