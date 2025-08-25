Salud y bienestar

Precandidatos plantean propuestas para solucionar la crisis del sistema de salud

En un conversatorio liderado por el nuevo liberalismo, líderes políticos y expertos concuerdan en soluciones a corto plazo para aliviar la crisis

Andrea Arenas

Este domingo, los precandidatos presidenciales y los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, se dieron cita en un conversatorio sobre la salud en Colombia, organizado por el Nuevo Liberalismo.

En este espacio, expertos como la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga y el director del centro de pensamiento ‘Así vamos en salud’, Augusto Galán, pusieron sobre la mesa el panorama que vive el sistema de salud en la actualidad.

La ACEMI, se refirió a una cifra alarmante, y es que las tutelas en salud aumentaron un 26% interanual entre 2023 y 2024; y solo entre mayo de 2023 y mayo de 2024 crecieron un 16%.

Sobre esto, las manifestaciones de los precandidatos se dieron en torno a plantear propuestas para solucionar la crisis de la salud.

La senadora y precandidata Paloma Valencia, propuso salvar el sistema, reconociendo la deuda con EPS, clínicas y hospitales, financiando con un punto adicional en la cotización.

En el caso de la congresista María Fernanda Cabal, indicó que hay que negociar directamente con las casas matriz y aprovechar las redes de distribución de las farmacias y droguerías.

Por su parte, la exvicepresidenta Martha Lucia Ramírez, expresó que es hora de que la Corte declare el estado de cosas inconstitucionales, y al igual que el precandidato David Luna, aseguró que una forma de alzar la voz, es realizar una tutelatón.

