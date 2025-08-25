Pico y placa en Pasto: Tenga en cuenta la medida para la última semana de Agosto

Pasto - Nariño

La Alcaldía de Pasto continúa con la vigilancia al cumplimiento de medida de pico y placa que regirá durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de agosto de 2025.

Se trata de una restricción vehicular que fue fijada a través del decreto 0146 del 2025 y que reglamente la restricción vehicular durante el mes de agosto y septiembre de 2025

Esta medida aplica para automóviles particulares, motocicletas y taxis, en el horario comprendido entre las 7:30 a. m. y las 7:00 p. m. de la siguiente manera:

Lunes 25 de agosto: 6 y 7

Martes 26 de agosto: 8 y 9

Miércoles 27 de agosto: 0 y 1

Jueves 28 de agosto: 2 y 3

Viernes 29 de agosto: 4 y 5

Cabe recordar que esa medida no aplica los días sábados, domingos y festivos, el resto de días deberán acatarla los vehículos particulares, motos y taxis a excepción de los híbridos, eléctricos o a gas.

De acuerdo con las autoridades, esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad, especialmente ante el incremento del flujo vehicular en zonas clave como la Avenida Panamericana y el centro de Pasto debido al cierre del Túnel de Daza que comunica a Pasto con la variante oriental.