Por falta de pagos Hospital San Pedro en Pasto suspendió atención a pacientes de la Nueva EPS

Pasto - Nariño

El Hospital San Pedro de Pasto anunció la suspensión total de servicios para los afiliados a la Nueva EPS desde el pasado 19 de agosto de 2025, medida que afecta a miles de usuarios en el departamento de Nariño.

La decisión fue motivada por las deudas acumuladas de la EPS con el hospital, así como por el incumplimiento en los acuerdos de pago pactados previamente, de acuerdo con el comunicado oficial, la situación se agravó tras el cambio de auditorías que dejó por fuera al Hospital San Pedro de los compromisos de pago establecidos, causando que, pese a múltiples gestiones ante la Nueva EPS, no se haya recibido respuesta ni giros oportunos.

“Esta decisión, tomada con profundo sentido de responsabilidad institucional, busca preservar la estabilidad financiera del hospital y garantizar la continuidad y calidad de los servicios para los demás usuarios pertenecientes a otras EPS”, expresó el gerente Óscar Mosquera Daza.

Ante este anuncio, los usuarios de la Nueva EPS deberán acudir a otras instituciones de salud como el Hospital Universitario Departamental de Nariño, que asumirá parte de la atención, anunciando el inicio de planes de contingencia para evitar un eventual colapso.

“Quien maneja su red de prestadores es la misma Nueva EPS, pues estamos prestos a que nos comuniquen. De todas maneras, el servicio de urgencias siempre lo recibimos a todos, independientemente de qué EPS o prestador sea” anunció el gerente del Hospital Departamental de Narño Antonio José Veira.

El directivo advirtió que la entidad enfrenta una cartera total de 203 mil millones de pesos, siendo Nueva EPS y Emssanar las entidades que mayor responsabilidad tienen en ella, situación que complica la operación, no obstante, aseguró que han logrado mantenerse estables en la atención.

“A veces se nos congestiona urgencias porque muchos asisten directamente a este nivel de atención. Nosotros estamos tomando medidas como la extensión hospitalaria y la implementación de un modelo liderado por urgenciólogos para evitar colapsos”, señaló el directivo.