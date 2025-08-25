Organizaciones advierten grave riesgo para la niñez desplazada en el Catatumbo

Catatumbo.

El impacto del desplazamiento y el confinamiento en el Catatumbo preocupa cada vez más a las organizaciones sociales, que advierten sobre el riesgo en que se encuentra la niñez y la juventud de la región.

Francisco Daza, representante de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que cientos de menores permanecen en un limbo, sin condiciones que les permitan mantener una vida digna ni un retorno seguro a sus territorios.

“La población civil desplazada y confinada no tiene todavía garantías efectivas para volver a sus tierras. Esto condiciona el desarrollo social y humano de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

La falta de acceso real a educación, salud y acompañamiento psicosocial en los albergues temporales se ha convertido en una de las principales preocupaciones.

Según Daza, es urgente que entidades como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asuman un papel más activo en la atención integral a los menores afectados.

“Se necesitan mecanismos de educación sostenible, atención en salud y acompañamiento psicosocial en los albergues, para que los niños y adolescentes puedan mantener una cotidianidad básica pese a la situación de desplazamiento y confinamiento”, agregó.

Para las organizaciones, el futuro de la región depende también de que la infancia no siga siendo la víctima invisible de la guerra, atrapada entre la violencia armada y la falta de respuestas institucionales.