On Vacation: la evolución de una marca con propósito

Play/Pause Aniversario 3x2 00:28 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia

La compañía On Vacation nació con un objetivo claro: democratizar los viajes para que más familias colombianas pudieran disfrutar de experiencias turísticas únicas. En ese sentido, lo que inició como una propuesta innovadora, se consolidó en una compañía que hoy es referente en la región.Uno de sus grandes hitos fue convertirse en empresa BIC (Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo), formalizando su compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental del país. Además, su expansión hotelera y el crecimiento en destinos nacionales e internacionales marcaron un antes y un después en la historia del turismo en Colombia, con lo que logró la más alta calificación en sostenibilidad en el 2025 por su gestión en las zonas donde opera.

La innovación tecnológica también ha sido clave, desde el desarrollo de su app móvil, hasta la implementación de un asistente virtual inteligente que facilita reservas y servicios personalizados. Asimismo, todo esto lo acompaña con resultados contundentes en ocupación, ventas y fidelización de viajeros.

On Vacation y la evolución de sus hoteles

On Vacation cuenta con un portafolio diverso de hoteles y experiencias, diseñados para conectar a los viajeros con la riqueza cultural y natural de cada destino, demostrando también una alta inversión en infraestructura y capacitación a sus talentos para seguir mejorando su servicio:

Hotel Wayira (La Guajira): el hotel, que a diciembre va a lograr más de 600 habitaciones para convertirse en el hotel más grande de Colombia y con la mayor cantidad de seguidores en Instagram, se volvió una celebridad.

Hotel Amazon (Amazonas): reconocido como Mejor Hotel Verde de Colombia durante ocho años consecutivos, combina selva, gastronomía de origen y conexión con comunidades indígenas. Además, está estrenando el restaurante “Al Origen” que se ha vuelto el restaurante más ‘top’ del Amazonas.

Hotel Cove (San Andrés): El hotel se ha vuelto uno de los más buscados gracias a su nueva piscina, la que algunos dicen que es la más grande de toda la isla.

Hotel Mendihuaca (Santa Marta): entre el mar y la Sierra Nevada, un espacio perfecto para desconectar en plena naturaleza. Este hotel que se sumo a la cadena cuenta con una piscina maravillosa junto al mar y cuenta con más de 190 habitaciones.

Hotel Caribbean (San Andrés): es un lujo caribeño con rooftop y ambiente festivo. Es un hotel nuevo que abrió sus puertas el último año, siendo una gran opción para las personas que buscan un alojamiento cerca del mar.

Suite Presidencial On Vacation (La Guajira): esta suite que, desde su apertura, generó reservas hasta de 5 meses, ha sido la que se ha robado la mirada de las parejas que quieren viajar disfrutando el lujo, la comodidad y el confort.

Algunos datos que, posiblemente, no sabía de On Vacation

La compañía no solo ha transformado la forma de viajar, también ha generado un impacto significativo en el desarrollo de Colombia. Aquí le dejamos algunos datos relevantes:

Ha movilizado más de 3.5 millones de viajeros.

Cuenta con más de 2.200 habitaciones en Colombia y destinos internacionales.

Genera más de 5.500 empleos directos e indirectos.

Logró reconocimiento oficial como empresa BIC, gracias a sus prácticas sostenibles.

Maneja inclusión activa de comunidades donde opera, para generar empleo y resaltar la cultura y la gastronomía de la región.

De esta manera, con estas cifras, On Vacation reafirma su papel como motor del turismo nacional e internacional, teniendo en cuenta que esta cadena hotelera colombiana logró en el 2025 ser la empresa más querida, según el ‘top of mind’ que presentó la revista gerente, demostrando que el turismo con propósito es la nueva tendencia de viajes en Colombia.